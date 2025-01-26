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南台深夜連2震！台南規模4.7、屏東規模5.3 國家級警報大響

影／南台灣接連地震 專家示警：震源往西移 應提高警戒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
南台灣接連發生有感地震，專家示警震源往西移動應提高警戒。圖／中正大學提供
南台灣接連發生有感地震，專家示警震源往西移動應提高警戒。圖／中正大學提供

嘉義縣大埔鄉1月21日發生規模6.4地震，至今餘震不斷，台南市東山區25日再發生規模5.7地震，震源深度僅7.7公里，瞬間劇烈搖晃，災民再度失眠。中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛分析，地震位置逐漸向西偏移，未來不排除有更大地震，應持續提高警覺。

温怡瑛說，東山地區昨晚7點49分發生規模5.7地震，震源深度只有7.7公里，瞬間造成非常大的震動感，許多地區民眾都有明顯感受；若從嘉義縣大埔鄉1月21號凌晨0點17分發生規模6.4地震來看，地震位置已開始往西偏移。

温怡瑛觀察近期地震狀況指出，近日連續發生4個有感地震，包括1月21日規模6.4地震、1月24日規模5.3地震，以及25日早晚各發生規模5.1及5.4地震，可以明顯看到大部分能量較大的地震機制，主要都是以擠壓、逆衝斷層的方式，持續在釋放能量。

温怡瑛說，震央位置非常敏感，南邊是口宵里斷層、北邊是觸口斷層，西邊則是潛勢很高的六甲斷層及木屐寮斷層，目前還無法判斷哪個斷層與地震有直接關聯性，且無法認定這兩次是否算比較大的地震，也難以推測未來是否有更大地震，應提高警備狀態。

温怡瑛表示，現在地震朝西邊移動，那現在來講的話，比較擔心未來影響鄰近水庫，恐造成部分設施設備損壞；此外，近期氣溫下降變很冷，也擔心震央附近民眾收容問題，建議應提高警覺，更加謹慎因應防災問題。

位置 嘉義 地震

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