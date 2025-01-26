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陽明山有機會賞雪 擬3階段交管

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

中央氣象署預估今天下午至28日清晨寒流南下，陽明山有下冰霰及降雪機會，因應賞雪人、車潮，且防止路面結冰造成事故，北市警方將實施三階段交通管制，依現場道路及車流實際狀況彈性管制。

北市交大指出，三階段管制點，第一階段陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪，將於101甲線與陽金公路口，及仰德大道、至誠路口管制。

第二階段若大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，管制點在中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口及菁山路101巷與新園街口。

第三階段若是陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪將管制行義路、泉源路口，行義路、東昇路口以及格致路、凱旋路口。

交大指出，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，民眾由仰德大道欲進入陽明山區需憑「仰德大道通行證」通行。

公共運輸處表示，依據中央氣象署預報，明天清晨至下午會有持續10度左右或以下的低溫，可能降雪，如啟動交通管制，公車將配合折返不進入管制區，可上「大台北公車」（https://ebus.gov.taipei）網頁查詢。

仰德大道 降雪 陽明山

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