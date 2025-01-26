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台南震災戶 怨紅黃單標準不一

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導
賴清德總統（左）昨視察台南楠西區鹿陶洋江家古厝建築群地震災情。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統（左）昨視察台南楠西區鹿陶洋江家古厝建築群地震災情。記者吳淑玲／攝影

0121大埔地震台南楠西、玉井是重災區，屋損通報逾3千件，被貼紅、黃單的毀損建物上千件，連日來餘震不斷，多數居民不敢住家裡，感嘆年難過，江家古厝建築群等歷史建築受損嚴重，賴清德總統昨回台南勘災，承諾政府會幫忙「房子確保安全、能住為原則」；災民指紅、黃單認定標準不一，市府允重新鑑定。

賴清德到玉井文化大廈、楠西江家古厝勘災，並探視安置災民，他說，若房屋安全無法確保，再想其他方法解決住的問題，中央與地方要通力合作，房屋建築受損鑑定、供水水質等問題要盡速處理，災後補助及中長期復建，政府也會持續投入。

內政部長劉世芳則宣布，這次台南地區災情補助及善後完全比照花蓮0403地震，建築物受損評估會再進行複評、對災害損失程度會從寬認定，希望災民能夠放心。

立委郭國文陳亭妃反映許多災民陳情房屋受損程度與紅、黃單鑑定缺乏一致標準，有連棟房屋一邊是紅單一邊是黃單、同棟樓的樓上樓下不同標準；市議員周奕齊與多名里長、災民陳情指許多人家中牆體、樓梯龜裂嚴重或崩塌，卻因主結構梁柱未受損而領不到補助。賴總統說，市府會妥善處理。

市長黃偉哲表示，受傷慰問金已發放30人，90萬元；受災戶慰問金累計發放373戶，920萬元，陸續完成評估及發放作業。屋損通報3117件中，已勘驗完成2603件，民眾對勘查結果有疑慮可申請複勘，也跟慈濟討論集合住宅及安心屋，以利居民生活盡速步上軌道。

楠西區鹿陶洋江家古厝建築群，聚落上百戶高達35戶被鑑定為紅、黃單，初估修復經費至少上億元；鹿田里長黃漢威、江家祭祀公業理事長江明得指「災情比0206地震還嚴重」，屋瓦震落嚴重，連梁柱都震斷，還有很多老人家居住，部分建築先用鋼梁支撐，請政府專案全額補助，賴總統說，政府會幫忙，過去因修繕而有些許「走味」的地方會重整，以維護傳統樣貌。

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