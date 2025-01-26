旅客追求性價比 星級評鑑失色

疫後旅遊型態改變，民宿、日租套房更獲民眾青睞，加上旅遊資訊透明化，愈來愈多旅客傾向自行規畫旅遊行程，而相較於傳統的星級評鑑品質保證，民眾更重視高性價比的住宿方案，不僅多元訂房平台崛起，旅宿業者參與星級評鑑的意願也逐漸降低，使評鑑參考價值更加低落。

相較於傳統以價格、裝潢一刀區分的星級住宿，現在旅客更重視地點、價格及特殊性等。有旅客表示，訂房網站評分是由旅客自行評價而來，且有具體描述，可在預算內找出理想物件。

然而，訂房網站除了刊登合法旅宿，也參雜許多非法房源，這些非法旅宿未經過合法公安及消安定期檢查，消費者訂房時無從分辨，一旦出事恐影響重大。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨直言，訂房平台的概念不必然是屬於觀光產業，應該先釐清主管機關，此外，多數平台架設在國外，若無法落地則難以規範，因此要從平台端解決有難度。另外，主管機關除了鼓勵合法業者露出旅宿登記證，在消費者端也應該多加宣導，不該以價格為導向，要以安心安全為重點。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，現在民眾旅遊愈來愈傾向民宿、民宅式的住宿，這些不一定完全無法符合旅宿法規申請，應該提供裁罰額度，並連續開罰，讓非法業者繼續經營的成本跟獲利不成比例，以達嚇阻作用。在教育面也應引導消費者，這些非法旅宿在安全上藏有隱憂。

陳家瑜說，發展觀光條例只能管到台灣的住宿平台，但消費者常使用的多為國外訂房平台，在台灣無法可管，也許政府可透過合作方式，讓網站上的合法住宿增加標章或認證，以供辨別。