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寒流到 除夕氣溫探7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今天下午起寒流南下，預計影響至大年初一清晨。聯合報系資料照片
今天下午起寒流南下，預計影響至大年初一清晨。聯合報系資料照片

昨天是春節連續假期首日，國道路況大致順暢，不過高公局提醒，今有九處地雷路段易壅塞，其中國五南下車潮預估九時就會湧現，直到下午三時才緩解。中央氣象署預報員張承傳表示，今天下午起寒流南下，基隆北海岸、北部山區有較大雨勢機率，入夜逐漸降溫，台南以北、宜蘭僅十二至十四度。

環境部表示，受到東北季風影響，迎風面擴散條件普通，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，提醒民眾外出留意。

行政院長卓榮泰昨前往高速公路局交控中心視察國道車況。他表示，今年春節提早兩天放假，車流預估能較為分散，但初三、初四仍是高峰。

高公局表示，今天南向國一楊梅至新竹、彰化至埔鹽系統、國三土城至關西、快官至霧峰、國五南港系統至頭城、西向國四潭子系統至豐勢、國六舊正至霧峰系統、國十仁武至左營端，東向國十鼎金系統燕巢等路段，會出現一些車潮。

今將迎來入冬以來首波寒流，張承傳表示，今天下午起各地明顯降溫，北台灣轉濕冷。除夕清晨將是這波寒流最冷時間點，中部以北僅七、八度，一路到初一白天才會明顯回溫。

國道 寒流 高公局

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