非法旅宿猖獗 去年開罰1.3億元

根據交通部觀光署統計，近年非法旅宿開罰累計金額愈來愈高，去年已達到一點三億，然而即便祭出高額罰鍰，不少訂房平台仍能找到這些非法房源，主因多數訂房平台為境外公司，不受我國發展觀光條例所管；反觀觀光署推出的星級旅館評鑑參與家數卻是愈來愈少，讓合法業者怒批，根本是劣幣驅除良幣。

春節假期到來，不少民眾選擇在國內遊玩。根據觀光署統計，去年未合法列管旅館有九八五家，占整體逾兩成，未合法列管民宿也有五八四家，總計罰鍰金額從二○一九年一億元上升至近一點三億元。

至於星級旅館評鑑參與家數則是愈來愈少，一路從二○一五年的六○六家，到去年底僅剩一八三家，僅占總額百分之一點二，且訂房平台也有星級評分機制，讓觀光署推出的星級旅館評鑑定位愈趨模糊。

中華民國旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元直言，民眾常用的訂房網站多屬境外公司，因此不受發展觀光條例規範，主管機關要查緝非法房源，都是從業者端下手。然而非法旅宿經營成本低，即便開罰也不痛不癢，政府即便修法也是加重取締合法，只是逼得合法業者轉往非法。

洪崇元說，星級旅館評鑑過去是因應陸客全盛時期，讓旅行業者得以依星級來訂定價格，卻一度發生評審委員假藉評比向業者收取好處，儘管後來改為祕密客評比，隨著陸客愈來愈少，不少旅行業者反而以此評鑑向旅宿業砍價，導致一、二星的業者寧可不參加評鑑。

對此，觀光署指出，將持續督導地方政府，要求旅宿業者刊登訂房廣告時，應載明旅館業或民宿登記證編號。旅宿業者如於訂房網站刊登廣告，可於主要資訊區明顯處揭露旅宿業登記編號，以利消費者辨識。另責成地方政府落實違法旅宿查察業務，不定時搜尋各大訂房網，發現有非法旅宿應依法裁處。

觀光署表示，立法院近日已三讀通過「發展觀光條例部分條文修正案」，將非法經營旅宿業罰鍰，自十至五十萬元提高為十至兩百萬元；非法經營民宿罰鍰，自六至三十萬元提高為十至一百萬元，並加重對非法刊登營業訊息者處罰，自三至卅萬元提高為十至一五○萬元，命移除廣告。