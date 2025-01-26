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寒流來襲 農友防寒大作戰

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
寒流27日來襲，南投縣農業處呼籲農友，高山蔬果需加強防寒避免凍傷。本報資料照片
寒流27日來襲，南投縣農業處呼籲農友，高山蔬果需加強防寒避免凍傷。本報資料照片

依據中央氣象署表示，小年夜到初一（27日到29日）寒流來襲，為防範低溫造成農作物損害，南投縣農業處提醒農民，應提前做好防寒措施，若有寒害發生，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相App」可拍照佐證，方便申請農作災損。

南投縣農業處呼籲農友，避免清晨氣溫最低時出門，水稻育苗場選擇避風處或設置防寒牆，利用不織布、塑膠布覆蓋秧苗，並清除布上積水，以防低溫凍傷，已插秧稻田，田間灌溉水宜較深。

較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，屆採收期蔬菜可及早採收；花卉部分，除強化塑膠棚溫室、採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，並可酌量增施鉀肥，增加耐寒力。

開花期的水果實施噴水或增施鉀肥，蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過密稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；高接梨穗易受寒害，可在嫁接或開花人工授粉後，套上塑膠袋以防寒風。

已屆採收期的果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，若有受損果樹，可修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果。

低溫 南投縣農 農業處

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