台中林酒店疑食物中毒 14人送醫

昨天春節連假首日，台中市西屯區林酒店昨天傳出疑似集體食物中毒，新竹房仲尾牙團住客14人陸續出現上吐下瀉，已全數離開醫院。中市食安處獲報到場抽驗食材。

基隆市ABV餐酒館疑似食物中毒案，34名民眾用餐後出現嘔吐、腸胃不適情況。

衛生局統計，已累計不適人數達11組34人，業者已停業配合調查。

林酒店聲明表示，這組團體昨天入住飯店，顧客陸續告知服務人員身體不適，飯店餐飲主管立即陪同就醫，公司緊急成立應變小組。昨晚全館客滿，目前未進一步接獲其他顧客反映類似狀況，已持續追蹤。

據了解，新竹房仲尾牙團有75名成員，昨是第三天行程，昨陸續出現上吐下瀉症狀，有13人到台中榮總急診，另1人送中國附醫治療。急診部因突然湧入大量病患，差點癱瘓；其他成員則搭遊覽車繼續行程。

台中榮總急診部主任林子傑說，到院的13名病患都是在同家飯店用餐，病患指前天晚餐後，昨紛紛出現上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，其中一名40歲病患因上吐下瀉症狀明顯，導致脫水無力，其餘13人腸胃不適、腹瀉，活動力還可以，經藥物治療觀察8小時，若改善，可出院帶藥返家休息。

林子傑指出，病患反映，他們在飯店聚餐，每道菜都吃了，不清楚是哪一道菜有問題，不排除是食物汙染所造成腸胃炎或食物接觸到大腸桿菌等。

台中市食安處表示，已經抽驗食品、食材，此案影響人數眾多，不排除責令業者供膳製備場所暫停作業，經複查改善以後，才能恢復作業。