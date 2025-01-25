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財神爺沒下凡…大樂透摃龜下期頭獎1億 春節大紅包、小紅包剩千餘組

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大樂透摃龜下期頭獎1億元 春節大紅包、小紅包還剩千餘組

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
昨天開出4.3億頭獎的大樂透，今天頭獎沒開出。圖／聯合報系資料庫
昨天開出4.3億頭獎的大樂透，今天頭獎沒開出。圖／聯合報系資料庫

大樂透春節加碼第2天，1月25日大樂透頭獎未開出，下期1月26日預估銷售1.6億元，頭獎獎金保證1億元。

本期春節大紅包開獎結果，共計開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分；本期小紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為49組，剩餘431組，累積開出小紅包組數為66組，剩餘734組，次期(1月26日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

大樂透25日開獎的獎號：02、03、10、12、34、40，特別號41。

大樂透春節大紅包獎號：04、09、16、22、24、31、39、43、47，春節小紅包獎號14。

大樂透 紅包

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