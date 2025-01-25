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大樂透摃龜下期頭獎1億元 春節大紅包、小紅包還剩千餘組
大樂透春節加碼第2天，1月25日大樂透頭獎未開出，下期1月26日預估銷售1.6億元，頭獎獎金保證1億元。
本期春節大紅包開獎結果，共計開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分；本期小紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為49組，剩餘431組，累積開出小紅包組數為66組，剩餘734組，次期(1月26日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
大樂透25日開獎的獎號：02、03、10、12、34、40，特別號41。
大樂透春節大紅包獎號：04、09、16、22、24、31、39、43、47，春節小紅包獎號14。
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