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台南規模5.7地震影響延誤 高鐵台中加開1班次北上列車
今天晚間7時49分台南地區發生規模5.7地震，台灣高鐵公司表示，雲林至嘉義區間測得地震偵測告警1級至3級，行經地震區域的南下673、849及北上854共3車次臨時停車，已於晚間9時15分於台中站加開1班次北上全車自由座列車，以加強疏運台中以北旅客。
高鐵公司指出，於地震發生第一時間即成立緊急應變中心，並依標準作業程序，維修人員進行地面巡檢，已於晚間9時10分完成。後續再配合維修人員隨乘巡檢及軌道動搖測試，列車先以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度。
今天為春節假期首日，高鐵公司表示，受此地震事件影響，致部分列車有所延誤，已於晚間9時15分於台中站加開1班次北上全車自由座（商務車廂除外）列車，以加強疏運台中以北旅客，同時於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，並提供礦泉水供旅客取用。因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，此次延誤不適用延遲退費規定。
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