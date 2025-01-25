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南部地區今晚連2震 氣象署：與0121成因相同
今天晚間7時49分，南部地區接連發生2次有感地震，規模最大來到5.7。中央氣象署地震測報中心技正林昭儀表示，這2起地震與0121大埔地震成因相同，截至目前已累積102起，雖然今天有比較多，但整體還是朝減少趨勢。
林昭儀指出，今天晚間7時49分台南市東山區發生規模5.7地震，地震深度7.7公里，台南、嘉義、雲林一帶都有4級震度，緊接又發生規模4.8地震，也位於台南市東山區，此次國家級警報在地震後9秒即發布。
林昭儀表示，0121還有這幾天餘震都是受到菲律賓海板塊向西北碰撞到歐亞板塊，能量移轉導致。0121主震以來累計餘震已有102起，其中顯著有感有28起，這幾天平均都在10起以內，雖然今天有比較多，但還是在減少趨勢。
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