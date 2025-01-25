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天冷全台鬧血荒 台北剩不到4天最急缺、中南部也偏低

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.7天，各中心存量方面，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹、台中、高雄均為「偏低」，所有血型中以O型血最缺。示意圖，本報資料照片
台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.7天，各中心存量方面，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹、台中、高雄均為「偏低」，所有血型中以O型血最缺。示意圖，本報資料照片

天冷嚴重衝擊血況！台灣血液基金會表示，統計至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.7天，低於昨天公布的5.5天，各中心存量方面，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹4.4天、台中4.7天、高雄5.9天，均為「偏低」，所有血型中以O型血最缺，春節期間仍有些捐血站開放，鼓勵符合資格的民眾踴躍捐熱血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.7天，甚至低於前一天的5.5天，其中A、Ｂ型血分別剩下4.6天及5.6天，都屬於「偏低」；O型更是「急缺」，只剩下4天；AB型血則為7.7天的正常值。

進一步檢視各中心存量，台北剩下3.8天為「急缺」，各血型剩餘量為A型3.9天、B型3.2天、O型3.2天、AB型9.3天；新竹剩下4.4天為「偏低」，各血型剩餘量為A型4.4天、B型6.3天、O型3.2天、AB型6.2天；台中剩下4.7天為「偏低」，各血型剩餘量為A型5天、B型4.9天、O型4.4天、AB型4.4天；高雄剩下5.9天為「偏低」，各血型剩餘量為A型5.1天、B型8.2天、O型4.7天、AB型9.5天。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天上半天溫度與今天類似，北部約18至20度，其他地區21至24度，下午起寒流影響開始降溫，入夜台南以北、宜蘭僅12至14度，其他地區16、17度。下周一氣溫持續下降，北部、東北部中午只有12度，中部約14至15度，南部16至17度。

低溫影也影響血況，台北捐血中心企劃課長劉俊宏直言，光昨天就供出3800袋血，本來天氣冷，就容易好發心血管疾病，患者如有動脈剝離等狀況，搶救過程的用血量都相當驚人，雖然農曆年前的募血活動，比去年同期增加2000多袋，但今年冬天比去年冷，所以同期的用量也增加了2000袋，等於「捐得多，用得也多」。

劉俊宏說，基隆、板橋、宜蘭、花蓮4個捐血站，以及捐血中心本部都是全年無休的，除夕、初一也都有提供捐血活動，初三則全數恢復，也呼籲符合捐血資格的民眾，春節走春之餘，也可和親友一起挽袖捐熱血。

捐血中心 新竹 血型

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