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台中知名飯店疑食物中毒 食安處：14人送醫、3人出院

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供
台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供

台中市西屯區某知名飯店今傳出疑似集體食物中毒事件，台中市食安處查出，入住的新竹房仲尾牙團住客昨晚吃桌菜，今有14人出現上吐下瀉等症狀送醫救治，已有3人出院，食安處已抽驗食品、食材，依法處辦。

食安處統計，截至今天下午4時，疑似食物中毒就醫有14人，其中13人前往台中榮總就醫、1人前往中國附醫就醫。目前3人出院，尚有11人在台中榮總就醫。

該飯店也發出聲明表示，這組團體是入住飯店三天兩夜的活動，顧客告知身體不適當下，飯店餐飲主管立即陪同賓客就醫，公司對此非常重視，緊急成立應變小組

昨晚全館是客滿狀態，目前未接獲其他顧客反應，但飯店也持續在追蹤關心。

據了解，這團新竹房仲尾牙團有75名成員、三天行程，今天是第三天，今早陸續有成員出現上吐下瀉症狀，有1人搭救護車到診所就診後，轉送台中榮總急診，另有12人分乘2輛遊覽車直接到台中榮總急診，急診部也因突然湧入大量病患，差點癱瘓；其他成員則搭遊覽車繼續行程。

台中榮總急診部主任林子傑說明，到院的13名病患都是昨晚在同家飯店用餐，今天陸續出現上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，其中一名40歲病患因症狀明顯，導致有脫水無力情況，其餘12人腸胃不適、腹瀉外，活動力還可以；不排除是食物汙染所造成腸胃炎，或食物接觸到大腸桿菌等。

食安處說明，食安處抽驗業者供應的食品、食材，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。若食品檢出病原菌，將依食安法，最高可罰2億元。另，若調查結果明顯與食品有因果關係，將依食安法移送司法偵辦。

食安處指出，由於此次影響人數較多，不排除責令飯店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供
台中市食安處人員今稽查飯店衛生並採檢。圖／台中市食安處提供
入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總急診救治。圖／讀者提供
入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總急診救治。圖／讀者提供
入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總急診救治。圖／讀者提供
入住台中某知名飯店的新竹房仲尾牙團13名成員，因出現上吐下瀉等症狀，送到台中榮總急診救治。圖／讀者提供

台中榮總 食安 飯店

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