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連假首日蘇花路廊全日順暢 國道5號下午4時半後紓緩

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國道5號北向全線大致暢通，各交流道接未開啟主線儀控與匝道管制。圖／警方提供
國道5號北向全線大致暢通，各交流道接未開啟主線儀控與匝道管制。圖／警方提供

春節連假首日，民眾陸續返鄉、出遊，由於除夕之前3天假期分散車潮，今天蘇花路廊全日大致通暢，明天車流量更少，初一才是南向車潮高峰；國道5號南向上午8時開始車多，下午4時半後逐漸紓緩，明天車流稍減，同樣到初一才是南向車流高峰。

公路局東區養護工程分局指出，今天蘇花路廊整體運行順暢，車流量如同預估，為1萬3000輛次左右，從蘇澳到崇德約需1小時15分鐘；明天南向車流稍減，約為1萬2000輛次，初一則是南向車流高峰，約1萬8000輛次，上午5時到下午5時車多壅塞。

東分局表示，蘇花路廊北返車潮將出現在連假後段，初三的北向交通量約為1萬7500輛次，上午9時到晚上11時車多；初四北向交通量2萬1000輛次，上午9時到隔日凌晨1時車多；初五收假日是北返車潮高峰，全日交通量2萬2000輛次，從上午7時塞到晚上11時。

國道5號部分，高速公路局坪林交控中心指出，今天南向車流量和去年春節首日類似，都是3萬輛次左右，從上午8時到下午4時半，南港系統到坪林車多，雪山隧道車速則在每小時60公里左右；截至下午5時許，共發生3起故障車與2起事故，都迅速排除。北向全天順暢，各交流道未開啟主線與匝道儀控。

高公局預估，明天開始國5南向車潮稍減，車多時間約為上午8時到下午2時，初一開始南向車潮增加，上午5時到下午6時都會車多壅塞，初一到初三上午5時到中午12時封閉石碇、坪林交流道南向入口；北返車潮則從初一下午湧現，初二到初五每天下午1時到6時，蘇澳到頭城各交流道北向入口實施高乘載管制。

春節連假首日，蘇花路廊全線大致順暢，初一是南向車潮高峰，初三開始則是北返車潮。圖／警方提供
春節連假首日，蘇花路廊全線大致順暢，初一是南向車潮高峰，初三開始則是北返車潮。圖／警方提供

流量 蘇花路廊 車潮

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