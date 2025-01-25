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明起寒流南下氣溫驟降又轉濕冷 除夕清晨北台灣下探7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起寒流南下，預計影響至大年初一清晨。聯合報系資料照片
明起寒流南下，預計影響至大年初一清晨。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員張承傳表示，明天水氣增加，下午起寒流南下，基隆北海岸、北部山區有較大雨勢機率，入夜逐漸降溫，台南以北、宜蘭僅12至14度，各地3000公尺以上，以及北台灣1500公尺以上高山有機會降雪。這波寒流最冷時間點在除夕清晨，中部以北僅7、8度，其他地區也只有10至12度。

張承傳指出，明天水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，下午起寒流南下，降雨更加明顯，北部地區降雨機率高，基隆北海岸、北部山區有較大雨勢機率，預計持續到下周一清晨，周一白天轉乾，西半部及東北部轉多雲到晴，花東仍有局部雨。

張承傳表示，周二除夕到周五各地都是多雲到晴天氣，但周六鋒面通過、大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及中南部山區又有局部短暫雨，屆時氣溫再降。

溫度方面，他指出，明天上半天類似與今天類似，北部約18至20度，其他地區21至24度，下午起寒流影響開始降溫，入夜台南以北、宜蘭僅12至14度，其他地區16、17度。下周一氣溫持續下降，北部、東北部中午只有12度，中部約14至15度，南部16至17度。

張承傳表示，這波寒流最冷時間點在除夕清晨，中部以北僅7、8度，其他地區也只有10至12度，白天回溫，北部也只有15度，中南部則有20度左右。除夕晚間到初一清晨溫度還是偏低，初一白天逐漸回溫，北部可達17、18度，中南部20至22度，東部約20度。初二、初三環境東南偏南風，北部可回溫到22、23度，中南部約25度左右，但早晚輻射冷卻影響，北部及竹苗地區仍有10至11度低溫。

降雪部分，他指出，明天至小年夜期間，各地3000公尺以上，以及北台灣1500公尺以上高山有機會降雪。另外，初三至初四清晨中南部及馬祖地區要留意霧影響航班。

寒流 降雪 除夕

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