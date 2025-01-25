台中某飯店房仲公司聚餐14人不適送醫 食安處究辦

新竹某房屋仲介公司約70人，昨天入住台中西屯區某飯店並用餐，今天陸續共有14人腹痛不適送醫。中市府表示，食安處已前往稽查，後續將依法進行處辦，若檢出病原菌將開罰送辦。

台中市消防局今天表示，上午11時33分獲報西屯區某飯店，有1名男子疑因食物中毒腹痛、意識清楚，由救護車送往台中榮民總醫院治療。

據了解，該名男子為飯店內旅遊團成員，同團其餘團員也有人因腹痛送醫，由遊覽車送往醫院治療。

台中市府今天透過文字稿表示，西屯區某飯店發生疑似集體食物中毒事件，食品藥物安全處已派員前往稽查，抽驗業者供應的食品與食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。

中市食安處指出，若食品中如檢出病原菌，將依違反「食品安全衛生管理法」，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。另外，若調查結果明顯與食品有因果關係，將依違反食安法移送司法偵辦。

食安處提到，由於此次影響人數較多，不排除責該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

食安處說明，經調查新竹某房屋仲介公司約70人，於1月24日晚間於西屯區某飯店用餐，供應型態為桌菜，陸續有人員發生不適症狀而就醫。

市府表示，截至25日下午4時疑似食物中毒就醫有14人，其中13人前往台中榮民總醫院就醫、1人前往中國醫藥大學附設醫院就醫。目前3人已出院，11人仍於台中榮民總醫院治療中。