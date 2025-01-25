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春節試手氣彩券買氣旺 嘉市多家彩券行刮中百萬刮刮樂大紅包

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春節試手氣彩券買氣旺，其中刮刮樂彩券買氣最旺，嘉義市彩券行備貨充足齊全，讓彩迷們大顯身手試手氣。記者魯永明／翻攝
春節試手氣彩券買氣旺，其中刮刮樂彩券買氣最旺，嘉義市彩券行備貨充足齊全，讓彩迷們大顯身手試手氣。記者魯永明／翻攝

春節試手氣彩券買氣旺，其中刮刮樂彩券買氣最旺，嘉義市彩券行備貨充足齊全，讓彩迷大顯身手試手氣，彩券工會理事長江時君說，今年大樂透獎項是史上最多最高，大樂透1期可以有3次中獎機會，目前已經多家開出春節刮刮樂百萬大紅包

春節連假開始，旅居外地民眾陸續返嘉過年，彩券行買氣增加，嘉義市彩券工會理事長江時君說，今年大樂透獎項是史上最多最高，春節百萬大紅包有480個，另開9個號碼6號全中就有100萬元。

小紅包有800個，另開的9個號碼中5個，再加開1個特別號5號+特別號中10萬，彩券行都已經備貨充足齊全，讓彩迷們大顯身手試手氣！嘉義市目前已有多家開出春節刮刮樂百萬大紅包。

江時君表示，西區文化路好彩運彩券行開出電腦型今彩539頭獎8百萬。相信嘉市今年各項大獎都將會陸續開出，百萬大紅包開出25組，還有455組，10萬小紅包開出42組，還有758組；大樂透買1張對3個獎項，從24日到2月12日，天天對億元頭獎，加百萬元春節大紅包以及10萬元小紅包。

春節試手氣彩券買氣旺，其中刮刮樂彩券買氣最旺，嘉義市彩券行備貨充足齊全，讓彩迷們大顯身手試手氣。記者魯永明／翻攝
春節試手氣彩券買氣旺，其中刮刮樂彩券買氣最旺，嘉義市彩券行備貨充足齊全，讓彩迷們大顯身手試手氣。記者魯永明／翻攝

大樂透 彩券行 紅包

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