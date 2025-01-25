春節連假首日省道大致順暢 明5路段恐出現出遊車潮

今天是春節連續假期第一天，交通部公路局表示，今天僅部分省道路段有短暫車多壅塞情況，其餘路段皆為順暢，明天為小年夜前1日，推估部分民眾會規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等。

公路局指出，今天僅台2大武崙路段西向、台9線東澳隧道至東澳端南向、台65線泰山至國道1號北向、土城至國道3號南向、台74線太平至霧峰東向等路段及台86線仁德段東向有短暫車多壅塞情況，其餘路段皆為順暢。

公路局表示，明天為小年夜前1日，推估部分民眾會利用連假前半段規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況。

公路局指出，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2,844班次，疏運3萬7,782人；東部國道客運路線共計行駛649班次，疏運9,427人。

公路局建議，返鄉民眾可多搭乘公共運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位。