快訊

高雄冬日遊樂園開幕首日傳意外 男童玩「旋轉戰鬥機」後昏迷送醫

春節連假首日省道大致順暢 明5路段恐湧出遊車潮

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假首日省道大致順暢 明5路段恐出現出遊車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路局推估，民眾會於假期前半段規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮。本報資料照片
公路局推估，民眾會於假期前半段規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮。本報資料照片

今天是春節連續假期第一天，交通部公路局表示，今天僅部分省道路段有短暫車多壅塞情況，其餘路段皆為順暢，明天為小年夜前1日，推估部分民眾會規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等。

公路局指出，今天僅台2大武崙路段西向、台9線東澳隧道至東澳端南向、台65線泰山至國道1號北向、土城至國道3號南向、台74線太平至霧峰東向等路段及台86線仁德段東向有短暫車多壅塞情況，其餘路段皆為順暢。

公路局表示，明天為小年夜前1日，推估部分民眾會利用連假前半段規劃出遊行程，部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況。

公路局指出，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2,844班次，疏運3萬7,782人；東部國道客運路線共計行駛649班次，疏運9,427人。

公路局建議，返鄉民眾可多搭乘公共運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位。

國道客運 小年夜 淡水

延伸閱讀

春節連假首日 台東「好開到不行」 蘭嶼公所開返鄉專船免費搭

春節9天連假東部獨享 公路局推在地有腳租車優惠

春節連假首日湧現返鄉潮 省道易壅塞路段一次看

去年逾19萬人次參加道安講習　公路局3月起委託民間辦理

相關新聞

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，多名住客從今天上午陸續出現身體不適，多人因上吐下瀉，已有15人由遊覽車載...

金蛇年好彩頭！2024年11、12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

蛇年即將到來，民眾準備放春節連假的同時，25日不要忘了核對發票，看看自己是否成為千萬大獎的幸運兒，為金蛇年帶來好...

這隻貔貅咬到4.3億！大樂透獎落台中 店家：貔貅洗香香

大樂透頭獎結束14期連摃，昨在台中烏日「旺伯彩券行」開出一注獨得4.3億元。彩券行楊姓老闆表示，昨白天才替店內招財貔貅用...

桃機今旅運15.7萬人創疫後新高 第1航廈逾4萬人出境破紀錄

今天是春節連假首日，出國旅遊人潮湧現，桃園機場今入出境及轉機旅客數預計達15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達7...

前婦產科名醫駁性騷 台大醫院：確認事件成立且情節嚴重

周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他日前在臉書發布聲...

入冬首波寒流不可小覷 鄭明典：已經屬於少見的強度

小年夜有大陸高壓往台灣來，伴隨寒冷空氣有機會成為入冬以來第一波寒流。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中心氣壓超過10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。