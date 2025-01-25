台中知名飯店疑集體食物中毒 新竹房仲尾牙團13人送醫

台中市西屯區某知名飯店今傳出疑似集體食物中毒事件，新竹房仲尾牙團住客今天上午陸續出現上吐下瀉等症狀，其中13人送台中榮總急診救治，食安處獲報到場抽驗食材，並要求業者暫停作業，依法處辦。

該飯店也發出聲明表示，這組團體是入住飯店三天兩夜的活動，顧客告知身體不適當下，飯店餐飲主管立即陪同賓客就醫，公司對此非常重視，緊急成立應變小組

昨晚全館是客滿狀態，目前未接獲其他顧客反應，但酒店也持續在追蹤關心。

據了解，這團新竹房仲尾牙團有75名成員，今天是第三天行程，今早陸續出現上吐下瀉症狀，有1人搭救護車就近到診所就診後，轉送台中榮總急診，另有12人分乘2輛遊覽車直接到台中榮總急診，急診部也因突然湧入大量病患，差點癱瘓；其他成員則搭遊覽車繼續行程。

台中榮總急診部主任林子傑說明，到院的13名病患都是在同家飯店用餐，昨晚用餐，今天陸續出現上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，其中一名40歲病患因上吐下瀉症狀明顯，導致有脫水無力情況，其餘12人腸胃不適、腹瀉外，活動力還可以，經藥物治療觀察八小時，若有改善，可出院帶藥返家休息。

林子傑指出，病患有反映，他們昨天一起聚餐，每一道菜都有吃，不清楚是哪一道菜有問題，不排除是食物汙染所造成腸胃炎，或食物接觸到大腸桿菌等。

台中市食安處說明，有關台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，食安全處已派員前往稽查，抽驗業者供應之食品、食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。