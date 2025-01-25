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花69元買便當中千萬 全聯本期發票大獎幸運兒在這縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出113年11、12月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出113年11、12月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

對獎啦！財政部稍早公布了113年11、12月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子四維門市，幸運中獎者消費69元購買美味堂便當，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台中向上，幸運中獎者使用全支付消費77元購買米酒，獲得特獎200萬元。

本期開出的特別獎號為「13965913」，特獎獎號為「29892710」，3組頭獎獎號分別為「26649927」、「59565539」、「11460822」。

全聯113年11、12月份共開出超過25萬個獎項，提醒11、12月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

特別獎 統一發票 身分證

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