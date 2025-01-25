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台中爆食物中毒 衛福部：今年已近50萬人「拉」進醫院

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部疾管署公布，今年前3周腹瀉門診就診人次均高於去年同期。圖取自疾管署官網
衛福部疾管署公布，今年前3周腹瀉門診就診人次均高於去年同期。圖取自疾管署官網

台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，多名住客從今天上午陸續出現身體不適、上吐下瀉，已有至少15人送醫。衛福部統計，截至本月21日，今年前三周的腹瀉門診就診數，已達47萬7349人次，腹瀉疫情持續上升，群聚事件以感染諾羅病毒為多，症狀包含噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、肌肉酸痛、疲倦等，且不管哪個年齡層都容易感染。

衛福部疾管署數據指出，今年前三周因腹瀉至門診就醫的人次，分別為14萬1125人、16萬1716人及17萬4508人，均高於去年同期，且今年疫情持續上升，群聚事件以感染諾羅病毒為多；食藥署食品組副組長蕭惠文日前指出，去年食物中毒通報第一名就是諾羅病毒。  

蕭惠文提醒，諾羅病毒主要透過食物和人類群聚等途徑傳播，潛伏期約24至48小時，症狀包含噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、肌肉酸痛、疲倦等，且不管哪個年齡層都容易感染，且一定要用肥皂確實洗手，因為諾羅病毒無法使用酒精或乾洗手清除，如果本身是食品從業人員，感染後症狀消除達48小時才能復工。  

針對台中西屯的疑似食物中毒事件，台中市食安處已派員前往稽查，抽驗業者供應的食品、食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦，目前此案人數尚在統計中，由於本次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

食藥署統計，2019年至2023年的食品中毒案件共2638件，依序為502件、506件、498件、499件，2023年更暴增至633件，忽冷忽熱的天候變化可能影響食品的保存條件。

食藥署代理署長林金富說，病原微生物在7°C至60°C的「危險溫度帶」 有快速繁殖風險，為避免食品中毒，業者的食品保存，應遵循冷藏溫度需低於7°C，熱藏溫度需高於60°C的原則；食品加熱溫度則應超過70°C，才能有效消滅微生物。  

諾羅病毒 食物中毒 食藥署

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