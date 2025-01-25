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是你嗎？在小七花147元買鮮食和咖啡 中千萬發票

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN1位幸運兒僅花147元購買星級饗宴鮮食和CITY CAFE咖啡就成千萬富翁(示意圖)。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN1位幸運兒僅花147元購買星級饗宴鮮食和CITY CAFE咖啡就成千萬富翁(示意圖)。7-ELEVEN/提供

財政部最新一期2024年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、1張200萬特獎、7張雲端發票專屬獎100萬，其中1位幸運兒僅花147元購買星級饗宴鮮食和CITY CAFE咖啡就成千萬富翁。

7-ELEVEN同時提醒，2024年9~10月期尚有超過15萬張、總計超過5900萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有2張100萬、2張20萬元的幸運兒未列印領獎，提醒未兌獎的幸運兒於2025年3月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園蘆竹區的7-ELEVEN順舜門市花169元購買杯湯、鮮食、生活用品；一人在高雄左營區的7-ELEVEN 夏義門市花147元購買星級饗宴鮮食、CITY CAFE咖啡。還有1位獲得200萬特獎，一人在臺中市北區的7-ELEVEN立夫門市花76元購買雞胸肉、茶葉蛋、飲料。

還有7位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在新竹市東區的7-ELEVEN 復全門市花236元購買零食; 一人在南投縣南投市的7-ELEVEN康壽門市花35元購買飲品; 一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN 廣沅門市花145元購買生活用品、飲品; 一人在花蓮縣花蓮市的7-ELEVEN 思瑀門市花256元購買零食; 一人在新北市板橋區的7-ELEVEN園林門市花488元購買飲品; 一人台中市太平區的7-ELEVEN 精美門市花117元購買統一麵包; 一人在台南市永康區的7-ELEVEN瓏埔門市花40元購買飲品。

咖啡 零食

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