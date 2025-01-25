幸運兒是你嗎？到統一超商吃喝 2人中統一發票千萬大獎

財政部1月25日公布最新一期2024年11~12月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得2百萬特獎、7位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在桃園蘆竹區的7-ELEVEN順舜門市花169元購買杯湯、鮮食、生活用品；一人在高雄左營區的7-ELEVEN 夏義門市花147元購買星級饗宴鮮食、CITY CAFE咖啡。

還有1位獲得2百萬特獎：該消費者在臺中市北區的7-ELEVEN立夫門市花76元購買雞胸肉、茶葉蛋、飲料。

並有7位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在新竹市東區的7-ELEVEN 復全門市花236元購買零食；一人在南投縣南投市的7-ELEVEN康壽門市花35元購買飲品；一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN廣沅門市花145元購買生活用品、飲品； 一人在花蓮縣花蓮市的7-ELEVEN思瑀門市花256元購買零食；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN園林門市花488元購買飲品；一人台中市太平區的7-ELEVEN 精美門市花117元購買統一麵包；一人在台南市永康區的7-ELEVEN瓏埔門市花40元購買飲品。