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小心春節零食高油糖鹽熱量超標 營養師教健康五大秘訣
許多年節零食其實暗藏著高油、高糖、高鹽、高熱量的危機，過量攝取容易為身體帶來肥胖與健康問題，營養師邱珮瑜指出，只要掌握五大健康小祕訣，多吃水果、適量原味堅果、喝無糖飲料、控制零食熱量，就可讓大家過年享受美食無負擔，而最重要的是利用春節動起來，才能健康過好年。
部立豐原醫院營養師邱珮瑜說，農曆新年是家家戶戶歡樂團圓的時光，親朋好友聚會時，桌上總少不了各式各樣的零食和甜點，不如用新鮮水果取代蜜餞作為餐間的點心零食，不僅能減少精緻糖的攝取，還能補充許多膳食纖維、維生素和礦物質，增加飽足感，更有助於促進腸道健康、提升免疫力；如果零食無法避免，適量食用富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質和鎂的無調味堅果，可避免額外添加的糖、鹽負擔。
此外，過年聚會中飲料是不可或缺的一環，但含糖飲料中的高糖份可能帶來體重增加及血糖波動的危機，建議選擇無糖茶飲、花草茶或開水取代含糖飲料，不僅清爽解膩，還能減少精緻糖的攝取，遠離肥胖與高血糖；而過年期間追劇或聊天之餘總免不了零食相伴，但零食熱量都不低，若以200大卡的熱量為限，牛軋糖約為4顆，南棗核桃糕約可吃3顆，而蛋捲只能吃2根；鹹食零嘴如牛肉乾或豬肉乾熱量及糖份也不低。
邱珮瑜指出，空有熱量沒有營養價值的零食，只吃一點就很容易造成肥胖，建議選擇海苔或鱈魚香絲，熱量及糖份相對較低，但也要注意別攝取過量，以免過多的「鈉」引起高血壓或水腫的危機；除了控制飲食之外，不妨與家人朋友利用走春的機會，一起出門散步踏青、騎腳踏車，增加活動量，有助於消耗熱量、維持體態。
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