台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，多名住客從今天上午陸續出現身體不適，多人因上吐下瀉，已有15人由遊覽車載往醫院，也有人由救護車載送，人數統計中；食安處獲報到場抽驗食材，並要求業者暫停作業，依法處辦。

據了解，其中有10多人是同團的遊客，昨晚入住飯店並用餐，餐後就陸續出現嘔吐、腹瀉等上吐下瀉症狀，目前已有15人直接由遊覽車載往台中榮總等醫院，也有人以救護車送醫，因突然湧入大量病患，差點癱瘓醫院急診室。

台中市食安處說明，有關台中市西屯區某知名飯店傳出疑似集體食物中毒事件，食安全處已派員前往稽查，抽驗業者供應之食品、食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。

台中市食安處指出，目前此案人數尚在統計中，由於本次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。