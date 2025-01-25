春節連假首日桃機出入境15.7萬人次 創下疫後新高

9天春節連假的第1天桃園機場就迎來了高峰，今天入出境及轉機旅客數預計達到15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，春節出國旅遊人潮湧現。桃園機場協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等各單位早期預警、提前加派人力投入及旅客配合，上午出境尖峰整體秩序順暢。

春節9天長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，也感謝航警局、移民署、航空公司、商店業者等各單位採取具體作為，積極防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區的免費旅遊或高薪工作等行為。