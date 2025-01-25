聽新聞
0:00 / 0:00
春節連假首日桃機出入境15.7萬人次 創下疫後新高
9天春節連假的第1天桃園機場就迎來了高峰，今天入出境及轉機旅客數預計達到15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，春節出國旅遊人潮湧現。桃園機場協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等各單位早期預警、提前加派人力投入及旅客配合，上午出境尖峰整體秩序順暢。
春節9天長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，也感謝航警局、移民署、航空公司、商店業者等各單位採取具體作為，積極防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區的免費旅遊或高薪工作等行為。
打擊詐欺犯罪為政府施政的重中之重，更是民眾心中最期盼的事項，機場是國人出境的最後一道防線，需要各單位齊心協力、攜手聯防，機場公司將持續配合航警局預防犯罪，共同推動宣導工作，增進國人對跨國詐騙手法的警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，保護國人開心出遊平安返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言