歌仔戲保存者陳剩今告別式 文化部頒贈旌揚狀
台北市傳統表演藝術「歌仔戲保存者」陳剩於去年12月31日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠今偕同主任秘書林宏義及同仁出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由陳剩的兒子許坤生代表受贈，表彰其終生奉獻於歌仔戲的貢獻。
文化部說，陳剩1933年出生於新莊中港厝，為著名歌仔戲小生演員。自幼生長在養父鄭傳來的戲班「永樂園」開啟歌仔戲演藝生涯，她師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，歷經「永樂園」、「進鳳社」、「新復興」、「新琴聲」與「新保聲」等劇團，經歷內台、外台、廣播歌仔戲台柱要角，經驗豐富。
陳剩擅演做工扎實的正古路戲，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，演出深受觀眾肯定，拿手劇目有《斬經堂》、《山伯英台》、《大紅袍》等。
李遠表示，陳剩多年來致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。
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