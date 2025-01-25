春節連假首日上午國道3事故 下午預估6路段壅塞

今天是春節連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午有3追撞事故已排除，預估下午國1南向楊梅-新竹等6路段將壅塞，提醒用路人注意。

根據高速公路局新聞稿表示，今日預估交通量為106百萬車公里，截至上午11時全線交通量為36.9百萬車公里，在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、北向汐止系統至五堵；國3南向烏日至霧峰；國5南港系統路段，其餘路段行車大致正常。

今天10時16分於國1南向344.6公里發生2小客車追撞事故，導致回堵3公里；10時06分於國1南向144公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里；10時28分於國1北向91.2公里發生2小客追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里。事故均已排除，但也因回堵影響整體車流運行。

高公局預估今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、國5南向南港系統-頭城、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒春節假期開車出遊，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，避免車輛發生情況。因高速公路車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障，相對較為危險，落實檢查維護車輛安全，才能順利抵達目的地。

高公局也呼籲民眾出門務必養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。