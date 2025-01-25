桃機今旅運15.7萬人創疫後新高 第1航廈逾4萬人出境破紀錄

今天是春節連假首日，出國旅遊人潮湧現，桃園機場今入出境及轉機旅客數預計達15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就占7萬6千人，尤其第一航廈今出境超過4萬人次，更創下歷史新高。桃園機場公司，已協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等單位提前加派人力，上午出境尖峰整體秩序順暢。

機場公司指出，春節9天長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，也感謝航警局、移民署、航空公司、商店業者等各單位採取具體作為，防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區的免費旅遊或高薪工作等行為。

機場公司表示，航空公司辦理旅客前往高風險國家報到手續時會發放警示小卡，提醒國人注意，及協助通報相關單位提早遏止詐騙行為；機場公司提供報到櫃台、安檢動線等區域設立反詐宣導立牌及電子螢幕；機場公司也於航廈報到櫃檯螢幕持續播放反詐宣導。