彰化縣再刮出大獎！三寶爸逆向思考專挑尾數4號 超級紅包喜得百萬元

台彩新春「2000萬元超級紅包」刮刮樂，彰化縣再刮出大獎，永靖鄉一名三寶爸專挑流水號尾數是4的刮刮樂卡，第一張就回本，第二張刮出100萬元，他開心直呼好運；彩券行今上午放炮慶祝，表示店內神明「有靈感」，保佑客人刮中百萬紅包。

永靖鄉詠福彩券行張姓代銷人表示，周三（22日）有一名工程師下班後到店內買「2000萬超級紅包」刮刮樂卡，那天超級紅包卡所剩不多，工程師隨意一張，結果刮出2000元，他刻意兌換一張流水號尾數4的，不忌諱民間認為數字4不吉利，刮完「遊戲區」7個空格都沒中獎，剩下「遊戲1」還沒刮，就先刮一個角落露出1，他開心的說「我刮中100萬」。

張姓代銷人說，這名工程師是三寶爸，下班後經常到店內買彩券和刮刮樂，刮中100萬元後，高興的說到彩券行之前先去寺廟拜拜祈求好運，沒想到如願以償，他要好好謝謝神明；不只幸運工程師拜神有效，她家供奉濟公活佛，前幾天拜拜時不小心弄倒水杯，家中孩子問「是不是要開出大獎？」果然應驗。

顧客刮出百萬大獎原本應立即鳴炮公告周知，因鄰居有事情，延到今天上午放炮，和鄰里共享喜氣。

根據台彩公告顯示，春節刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個2千萬元的頭獎和1200個100萬元大獎，已刮出69個100萬元，據稱埔心鄉昨已刮出第一個2千萬元頭獎。