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入冬首波寒流不可小覷 鄭明典：已經屬於少見的強度
小年夜有大陸高壓往台灣來，伴隨寒冷空氣有機會成為入冬以來第一波寒流。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中心氣壓超過1070了，已經屬於少見的強度，持續追蹤。
中央氣象署預報員張承傳表示，明天下午開始寒流南下，氣溫逐漸往下降；預計明天傍晚左右，北台灣氣溫降至14度左右，明晚中部也降至15度，其他地區大約16度。小年夜各地溫度持續往下降，下周一中午北部氣溫只有12度左右，中部14度，南部和東部15、16度。
張承傳表示，預計這波寒流氣溫最低的時間在下周一清晨，中部以北和東北部只有8至10度，其他地區11至13度，局部空曠地區有機會更低一些。除夕這天在寒流影響之下，北部和東部白天高溫15度左右，中南部17度左右，各地白天感受上偏寒冷。初一清晨還是有寒流影響，低溫稍微回升一些，各地仍有機會出現10度以下低溫。預計初一白天開始，隨著寒流減弱，氣溫才會逐漸回升。
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