這隻貔貅咬到4.3億！大樂透獎落台中 店家：貔貅洗香香
大樂透頭獎結束14期連摃，昨在台中烏日「旺伯彩券行」開出一注獨得4.3億元。彩券行楊姓老闆表示，昨白天才替店內招財貔貅用陰陽水「洗香香」，沒想到晚上就開出大獎，太驚喜了，但不記得買主是誰，今天生意好到爆，忙到不可開交。
大樂透4.32億昨晚一注獨得，獎落台中市烏日區烏日里新興路608號「旺伯彩券行」；彩券行附近就是烏日區公所、警局等行政中心，過橋就是高鐵台中站， 誰是幸運兒？是當地人，返鄉遊子？還是遊客？引起烏日當地熱議，楊老闆表示，買彩券的人太多，不記得誰是買主。
楊老闆表示，昨晚第一時間透過官網得知店內中頭獎，第一時間就出門放鞭炮慶祝，再貼上慶祝紅榜，今早許多老客人得知，也紛紛上門添喜氣，買氣強強滾，忙到不可開交。
店家也透露，由於年關將近，為了迎新春，正著手打理店面，昨天白天才用煮開的開水與冷水調成的「陰陽水」，為店內招財的貔貅清洗乾淨，沒想到同晚就開出的大獎，相當開心。
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