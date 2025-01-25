快訊

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

5分鐘掃「三環幫」堂口！竹東槍擊5嫌有備而來 逃逸畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

前婦產科名醫駁性騷 台大醫院：確認事件成立且情節嚴重

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院今天強調院方基於職權啟動調查，訪查相關人員後，確認性騷成立且情節嚴重，現已發函衛福部、台北市衛生局、新北市衛生局等主管機關。本報資料照片
台大醫院今天強調院方基於職權啟動調查，訪查相關人員後，確認性騷成立且情節嚴重，現已發函衛福部、台北市衛生局、新北市衛生局等主管機關。本報資料照片

周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他日前在臉書發布聲明，強調報載內容不實，將對台大懲處提出抗議及行政救濟。台大醫院今天發表2點回應，強調院方基於職權啟動調查，訪查相關人員後，確認性騷成立且情節嚴重，現已發函衛福部、台北市衛生局、新北市衛生局等主管機關。

陳思原日前在自己臉書發布聲明，共7點內容，第一本案並無申訴人，第二亦無報載諸多不實等舉止，第三並無透過高層向台大施壓、關說調查或處置，第四對於台大之懲處，提出抗議，將採行政救濟流程；第五因個人健康因素，須請病假兩個月，繁重的理事長工作職責，委請張維君副理事長代理；第六對造謠、無的放矢者保留法律追訴權；第七對於造成的紛擾，深切反省。

台大醫院回應內容如下：

一、本案本院於雇主知悉後立即基於職權啟動調查，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。除已對行為人採取相關處置外，並已發函衛生福利部、台北市政府衛生局、新北市政府衛生局等衛生醫療主管機關，及中華民國醫師公會全國聯合會、臺北市醫師公會、新北市醫師公會，也一併發函台灣婦產科醫學會，建請各單位依相關規定處理。

二、本院致力於營造安全、尊重與平等的環境，維護每一位員工的權益與尊嚴。嚴正重申對性騷擾行為零容忍之立場，除了積極查處任何疑似的行為，對於受害者也有相關輔導機制，保障受害者受公平對待之權益。

台大醫院 衛生局

延伸閱讀

C教授涉性騷遭懲處將提行政救濟 台大：調查過程無不法

不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

受害者增加！高雄某科大教授遭控性騷 校方：針對新增個案處理

海陸連長在男士官耳邊吹氣 性騷成立想爭清白又被打臉

相關新聞

金蛇年好彩頭！2024年11、12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

蛇年即將到來，民眾準備放春節連假的同時，25日不要忘了核對發票，看看自己是否成為千萬大獎的幸運兒，為金蛇年帶來好...

這隻貔貅咬到4.3億！大樂透獎落台中 店家：貔貅洗香香

大樂透頭獎結束14期連摃，昨在台中烏日「旺伯彩券行」開出一注獨得4.3億元。彩券行楊姓老闆表示，昨白天才替店內招財貔貅用...

桃機今旅運15.7萬人創疫後新高 第1航廈逾4萬人出境破紀錄

今天是春節連假首日，出國旅遊人潮湧現，桃園機場今入出境及轉機旅客數預計達15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達7...

前婦產科名醫駁性騷 台大醫院：確認事件成立且情節嚴重

周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他日前在臉書發布聲...

入冬首波寒流不可小覷 鄭明典：已經屬於少見的強度

小年夜有大陸高壓往台灣來，伴隨寒冷空氣有機會成為入冬以來第一波寒流。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中心氣壓超過10...

不斷更新／春節連假首日國道4路段壅塞 下午避開6大地雷

今天為春節連續假期首日、小年夜前2天，目前國道各路段車流順暢，高速公路局預估今天國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中，南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。