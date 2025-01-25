前婦產科名醫駁性騷 台大醫院：確認事件成立且情節嚴重

周刊爆料台大醫院婦產科權威「C教授」遭多名住院醫師指控性騷，外傳該名教授就是婦產科醫學會理事長陳思原，他日前在臉書發布聲明，強調報載內容不實，將對台大懲處提出抗議及行政救濟。台大醫院今天發表2點回應，強調院方基於職權啟動調查，訪查相關人員後，確認性騷成立且情節嚴重，現已發函衛福部、台北市衛生局、新北市衛生局等主管機關。

陳思原日前在自己臉書發布聲明，共7點內容，第一本案並無申訴人，第二亦無報載諸多不實等舉止，第三並無透過高層向台大施壓、關說調查或處置，第四對於台大之懲處，提出抗議，將採行政救濟流程；第五因個人健康因素，須請病假兩個月，繁重的理事長工作職責，委請張維君副理事長代理；第六對造謠、無的放矢者保留法律追訴權；第七對於造成的紛擾，深切反省。

台大醫院回應內容如下：

一、本案本院於雇主知悉後立即基於職權啟動調查，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。除已對行為人採取相關處置外，並已發函衛生福利部、台北市政府衛生局、新北市政府衛生局等衛生醫療主管機關，及中華民國醫師公會全國聯合會、臺北市醫師公會、新北市醫師公會，也一併發函台灣婦產科醫學會，建請各單位依相關規定處理。

二、本院致力於營造安全、尊重與平等的環境，維護每一位員工的權益與尊嚴。嚴正重申對性騷擾行為零容忍之立場，除了積極查處任何疑似的行為，對於受害者也有相關輔導機制，保障受害者受公平對待之權益。