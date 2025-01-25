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陽明山花季開跑！北市警上、下山將交管 公車路線圖看這邊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
2025年陽明山花季1月24日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，一路開幕至3月16日止，為期52天。記者翁至成／翻攝
2025年陽明山花季1月24日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，一路開幕至3月16日止，為期52天。記者翁至成／翻攝

2025年陽明山花季1月24日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，一路開幕至3月16日止，為期52天，花季初期適逢春節連假，轄區警方預估湧現賞花人、車潮，為避免造成陽明山地區及周邊道路交通衝擊，規劃交通管制疏導勤務，呼籲用路人配合指揮。

北投警分局聯合士林警分局規劃交通管制疏導勤務，上山管制點（7時至16時，持通行證之自小客貨車除外），仰德大道與至誠路、至善路2段與至善路2段1巷等2處路口；下山管制點（14時至18時，視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山），陽明路與中橫街、格致路與光華路等2處路口。

陽明山區動線管制，平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，假日擴大自湖山路1段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路1段。

警方說，若遇陽金公路（下山方向往台北）車流龐大，將機動於陽金公路、中湖戰備道口設立分流點，引導車輛循中湖戰備道→菁山路101巷→菁山路（或新園街）方向下山。

警方呼籲，春節期間至陽明山區觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，請多利用大眾運輸系統，可以先搭乘捷運到台北車站、劍潭站、北投站，再轉乘公車上陽明山各大賞花景點。

台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。

2025年陽明山花季1月24日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，一路開幕至3月16日止，為期52天。記者翁至成／翻攝
2025年陽明山花季1月24日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，一路開幕至3月16日止，為期52天。記者翁至成／翻攝
台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。記者翁至成／翻攝
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台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。記者翁至成／翻攝
台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。記者翁至成／翻攝
台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。記者翁至成／翻攝
台北車站轉搭公車「260」到終點站下車；劍潭站轉搭公車「紅5」到終點站下車；北投站轉搭公車「小9」及「129」到陽明山公園服務中山站下車，另有花季車專124、130、131可利用。記者翁至成／翻攝

公車 北投 陽明山

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