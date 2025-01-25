急凍！若赴陽明山賞雪 留意3階段交通管制實施

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中央氣象署預估114年1月26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。為防止路面結冰致生事故，警方將依交通局通報三階段交通管制實施。圖／交大提供
中央氣象署預估114年1月26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。為防止路面結冰致生事故，警方將依交通局通報三階段交通管制實施。圖／交大提供

中央氣象署預估114年1月26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。北市交大指出，因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林及北投分局妥適規畫交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施。

交大指出，管制點如下：

1、第一階段陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪，(1)101甲線與陽金公路口；(2)仰德大道、至誠路口。

2、第二階段大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，(1)中湖戰備道與陽金公路口；(2)湖山路與勝利街口；(3)湖山路與中興路口；(4)菁山路101巷與新園街口。

3、第三階段陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，(1)行義路、泉源路口；(2)行義路、東昇路口；(3)格致路、凱旋路口。

交大指出，針對前述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，並應注意天候狀況，視需要加掛雪鏈，以維安全。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點，請依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

台北市公共運輸處表示，依據交通部中央氣象署預報1月27日清晨至下午，會有持續10度左右或以下的低溫，可能會有降雪，如啟動交通管制，北市公車將配合折返不進入管制區，雪融後依道路實際狀況通行。

公共運輸處提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或台北好行APP掌握路況。另建議至「大台北公車」網頁或先電洽所欲搭乘公車路線場站查詢。

若赴陽明山賞雪，留意3階段交通管制實施。圖／北市公運處提供
若赴陽明山賞雪，留意3階段交通管制實施。圖／北市公運處提供
若赴陽明山賞雪，留意3階段交通管制實施。圖／北市公運處提供
若赴陽明山賞雪，留意3階段交通管制實施。圖／北市公運處提供

仰德大道 北市 陽明山

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