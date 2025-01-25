加熱菸可降二手菸危害？ 民團：政府應支持本土研究

衛福部國健署日前承諾，農曆年前不會開放加熱菸，隨審查進度進入尾聲，年後仍有機會開放。台灣永續健康福祉協會去年完成一項「煙霧減害」訪談計畫，接受訪談的學者一致認為二手菸、空汙是台灣煙霧危害重要議題，協會秘書長孫銘宗說，國際上提出以新興菸品作為煙霧減害作法，但國內尚無實證研究評估，政府應提供資源支持相關研究計畫。

該項訪談計畫受訪對象涵蓋不同領域專家學者，包括公共衛生、健康醫學、毒物、法律等，接受訪談的學者指出，長期暴露在PM2.5的煙霧霾害環境中，會造成肺癌、冠心病及呼吸系統疾病，例如哮喘或者是慢性阻塞性肺炎等。

台大醫學院毒理學研究所博士後研究員、台灣永續健康福祉協會顧問陳佳煌表示，與紙菸相比，加熱菸的煙霧與暴露危害物質較少，但是否造成健康危害仍需長期觀察，美國菸草成分中心研究發現，加熱菸危害物質較紙菸減少90%，不過，多數學者雖認為加熱菸與紙菸相比，煙霧與暴露的危害物質較少，但暴露影響與健康風險評估仍需要時間累積研究證據。

孫銘宗表示，針對新興菸品對青少年的誘導性、成癮性，以及以新興菸品替代傳統紙菸的可行性及健康風險評估、人口模型推算等，國內少有研究，政府應投入資源與經費，支持大型科學研究，透過長期研究與觀察，產出可信的科學資料，作為政策評估依據。

煙霧減害具體方向與新興菸品管制策略仍有討論空間，國外已有相關研究，我國亟需藉由本土科學實證研究，探討減害相關議題。孫銘宗表示，對於社會關心的成癮性與青少年族群使用的相關議題，政府應持續對話與溝通，建立符合社會需求與全民健康的生活環境與政策方向。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康