9天連假開跑！她1理由抱怨「開工周很累」！網友全不挺
農曆春節9天連假開始，一名網友分享，今年春節雖然可以放9天，但開工後卻要連上6天班，才休1天又要連上5天班，讓她直言「這樣放想搞死誰？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「沒人發現今年春節這樣放根本廢到笑嗎？」為題，指出以前春節雖然只有6天，但開工那周只要上2-3天，又可以接六日放假，是「妥妥的開工暖身週」。可是今年雖然放9天，開工週卻要連上6天，休1天又要再上5天，直言「這樣放想搞死誰？沒有暖身大家都能接受？」。
貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示「怎麼放都有意見」、「你不想禮拜六上就請假啊沒人阻止你」、「不然你要跟之前一樣？補班補到死？」、「2/8自己請特休」、「只補一天班哭啥？不爽可以離職」、「我們公司統一補班自請放假，不用跟職代互搶，開心」、「我們公司直接不補班還提早放假」、「周圍朋友都超開心的。不用開特休就有超長連假，有些甚至345都給他開下去了」。
此外，也有網友提到2026年的過年區間很剛好，指出「可以看2026行事曆，初四上班、初五周六日休，下一周228的補假日也只往前一天周五補，而不是補前一周的初四周五」。
不過，人事行政總處尚未公布中華民國115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，實際的春節假期，仍以屆時公布為準。
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