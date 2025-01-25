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食安辦：選購年節食品有3要領 注意產品是否在有效期

中央社／ 台北25日電

農曆春節假期展開，行政院食安辦今天表示，民眾選購年節食品有3要領，包括應掌握選擇信譽良好的店家、注意產品上要有明顯中文標示以及確認產品是否在標示的有效日期內等。

行政院食品安全辦公室（簡稱食安辦）今天發布新聞稿指出，農曆春節是民眾團聚圍爐的重要節日，家家戶戶張羅年貨、伴手禮、準備年菜食材以及團聚圍爐用餐，享受全家人團圓的幸福感。

食安辦建議，民眾選購年節食品應掌握3要領，就可以安心吃年菜。

首先，要選擇信譽良好的店家，購買包裝完整食品，不購買來路不明、散發出異味或外觀異常，例如外觀有破損、內容物顏色太過鮮豔等產品。

其次，選購包裝食品時，應注意產品上要有明顯中文標示，包括品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商的名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、有效日期、營養標示、含基因改造食品原料、其他經中央主管機關公告事項等資訊。

第三，確認產品是否在標示的有效日期內，並注意是否有塗改痕跡。

中文 行政院 食安

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