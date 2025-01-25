白飯吃不完怎麼保存？米商強調「別冷藏」 這樣做跟現煮一樣好吃

台灣人喜歡吃米飯，常見家庭都是煮幾道菜來配。不過有時候不小心煮太多時，都會直接拿去「冷藏」，隔天要吃再加熱。米商卻不建議這樣做，並指出最好的辦法是冷凍。

曾有鄉民發文表示，有時候煮飯沒抓好數量，就會多出來，但這時不知道該怎麼處理，「應該要冰起來嗎？」原po認為冰起來的食物，再加熱後味道多少都會變差，所以傾向於剩的直接倒掉。

但最近米商「大倉米鋪」在臉書發文教大家吃不完的米飯如何保存，建議不要放電鍋保溫，否則水分會持續散失，另外提醒千萬別冷藏保存，因為冷藏溫度不夠低，容易吸收異味，米飯表面也容易被抽乾。

大倉米鋪說，可以用「冷凍」的方式，先將米飯鋪在保鮮膜上攤平，包起來後，再以夾鏈袋密封放冰箱冷凍。覆熱時，冷凍後的米飯不需要退冰，只要在表面噴灑少許水，再微波或放電鍋蒸15至20分鐘，美味程度不輸給現煮米飯。