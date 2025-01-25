最強寒流27日來襲 農友注意蓮霧、高接梨最易受損

依據中央氣象署表示，小年夜到初一（27日到29日）寒流來襲，為防範低溫造成農作物損害，南投縣農業處提醒農民這兩天做好防寒措施，以減少災害及財產損失，若有寒害發生，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」可拍照佐證，方便申請農作災損。

南投縣農業處呼籲，這波寒流溫度下降幅度大，請農友避免在清晨氣溫最低時出門，農作物相關防寒措施可在寒流來襲前先做好。水稻育苗場選擇避風處或設置防寒牆，利用不織布、塑膠布覆蓋秧苗，並清除布上積水，以防低溫凍傷。已插秧稻田，田間灌溉水宜較深，等氣溫回升後，再恢復正常水位。

較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，以減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

冷氣團過境時，開花期水果實施噴水或增施鉀肥，以增加耐寒力。需特別留意作物，蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；高接梨穗易受寒害，可在嫁接或開花人工授粉後套上塑膠袋以防寒風；已屆採收期之果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意。若有受損果樹，可修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果。

南投縣農業處已通報各鄉鎮市公所密切注意寒害，後續倘有災情發生，請農友主動向公所通報，並運用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，作為災損認定佐證參考，以便及時復耕及申請天然災害救助。