蛇紋結合燕子元素 桃機打造輕奢農曆年節氛圍

桃園國際機場公司今年以「金蛇探春，福滿乾坤」為主軸，結合綠色永續裝置藝術打造農曆春節布置，視覺上以蛇紋搭配燕子，並以紅色加金色為佈展主色調，讓桃機充滿輕奢年節氛圍。

機場公司表示，機場公司每年都會配合農曆春節進行布置，今年生肖來到蛇年，在主視覺設計上特別以「金蛇探春，福滿乾坤」為主軸，在航廈裝置則以綠色永續結構拱門迎接旅客，結合心願互動，象徵平安啟程、福氣滿盈。

機場公司說，蛇年的春節布置，在設計細節上結合蛇紋與燕子元素，蛇，象徵靈動與生命力，燕子取其高超的飛翔技術，寓意每趟飛行旅程都能平安順遂。視覺上以紅色作為主色調，再搭配金色點綴，期盼以傳統春節輕奢穩重感，為桃園國際機場航廈呈現喜氣年節形象。

在視覺設計上，機場公司指出，結合金燕子、圓紅燈籠、金龍、彩雲、煙火、金色機場建築、金元寶、金幣等傳統春節元素的交錯使用，裝飾聯合服務台及移工服務台，進行電梯包膜及大廳電動玻璃門窗貼，為機場展現活潑生動的氛圍。

春節的航廈裝置藝術，機場公司說，將延續耶誕節的「綠色永續」主題，採用可拆卸模組化 X-Bone 結構進行重組，設計出象徵性「拱門」，不僅供旅客穿梭，也傳達新春的美好祝福，寓意旅客踏上新旅程時的順利平安。

機場公司表示，主體骨架（X-Bone）取材採自機場焚化爐底渣與再生聚乙烯（rPE）製成，上面的裝置吊飾以回收旅客保特瓶再製不織布及布置配件，100%全循環材料製作，結合環保材料與創新科技，現場將提供應景小卡，讓旅客寫下新年心願並掛於拱門上，形成充滿節慶氛圍的互動空間。