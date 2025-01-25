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返鄉遇塞車 兒科醫建議3妙招防娃無聊

中央社／ 台北25日電
連假返鄉車程長，小孩受困車內容易崩潰。示意圖／ingimage
連假返鄉車程長，小孩受困車內容易崩潰。示意圖／ingimage

這次過年先放假再迎新春，不少人規劃邊玩邊返鄉。不想小孩受困專用座椅無聊崩潰，兒科醫建議可準備常用玩具、小物，圖畫書以字大、圖多為主，玩互動遊戲，千萬不要3C育兒。

今年春節從1月25日起一路放到2月2日，先放幾天假才過年，返鄉民眾可以慢慢玩回去，開車上路難免遇到車多擁擠，開業小兒科醫師陳木榮接受中央社記者電訪時數度強調：「一定要讓小朋友使用安全座椅！」

他強調，因為交通狀況難預料，大人千萬不要一時心軟，認為孩子抱在爸媽懷裡、坐在阿公阿嬤腿上沒關係，這樣都很危險。

路途中如果小朋友偶而哭鬧，他說，大人可先觀望，試著和平共存，有時只是時間太久或不耐煩而哭，若哭鬧超過半小時，建議要找個地方休息，檢查小朋友狀況，如果有噁心、嘔吐等症狀，就真的不只是單純不耐煩，可能是暈車。

6歲以上孩子可先諮詢醫師準備暈車暈船藥，陳木榮表示，至於6歲以下嬰幼童，儘量前一天好好睡飽、不要熬夜，建議上車就睡覺，家長開車不要開得太急、太搖晃，且尿布、奶瓶、奶粉、溫熱水等基本物資一定要準備足夠，若遇到塞車，好歹要有備用。

他也建議，小朋友平常在玩的玩具、習慣的物品如毯子、玩偶等可以多準備，上車最好讓孩子繼續睡，睡不著就拿東西哄，大一點的小朋友則建議爸媽多聊天、說話，玩文字接龍、數學加減等小遊戲，畢竟開車時間長，聽小孩在那邊喊無聊，家長可能會覺得煩，找點事情做，多互動有助增進親子關係

不過，陳木榮提醒，有些家長習慣用3C讓小朋友玩或是看影片，他不建議3C產品育兒，這本來就不是好方法，也擔心聲光效果可能導致小朋友頭暈不舒服；如果想給小朋友看繪本圖畫書，字體要大一點、圖片為主。

3C 朋友 親子關係

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