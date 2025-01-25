快訊

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

北榮名醫柯信國猝逝...享年53歲 同業曝私下為人「胸腔界氣氛低迷」

化妝品也要大掃除 老家太久沒回要先整理再住

中央社／ 台北25日電

過年大掃除，皮膚科醫師提醒，已經過期，或有變質的化妝品、保養品都要適當丟棄，粉撲、刷具也要注意每1到2週就要清潔；老家太久沒用的房間，也要先打掃再住，以免皮膚受害。

過年大掃除，也要同步檢查一下放很久的保養品與化妝品們，有沒有過期，發生油水分離、粉面破裂、產生異味或顏色改變等狀況，如口紅表面若「流汗」出現水珠，就要注意。

林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠接受中央社記者採訪表示，這些狀況，都代表化妝品與保養品可能已經發生品質改變，或有細菌、黴菌增生，不僅可能導致原本的保養、防曬等效果消失，若用在免疫力不好或有傷口的皮膚，更可能造成感染。

除了化妝品本身，上妝用的刷具、粉撲也要注意。黃毓惠說，其實這些東西至少1到2週就要清洗一次，使用太久，也要適時換新。

開業皮膚科醫師周宛儀提醒，已經開封超過1星期的試用小樣，容易曬不乾的美妝蛋，還有重複使用的粉撲，也建議要盡快丟棄換新。此外，不適合自己膚況的保養品，如對油肌來說太油的霜類產品，也可趁機斷捨離。

過年打掃、回老家也可能潛藏陷阱，周宛儀說，長期未打掃的灰塵髒污、塵蟎黴菌、寵物毛髮，都可能引起過敏、濕疹，在迎接家人遠地歸來之前，枕頭套、被單、床單都要洗過，也可用吸塵器先把床吸一遍。過敏體質者，打掃時也要佩戴口罩、手套，或請別人代勞。

黃毓惠則建議，除了可以在家裡開空氣清淨機，減少粉塵；定期清潔、不要累積到太多灰塵才打掃，也是避免過敏的一大訣竅。

化妝品 皮膚科 醫師

延伸閱讀

「髒棉被」裡面藏68萬私房錢！兒大掃除誤扔 老爸嚇到從病床彈起

年節大掃除垃圾量暴增 嘉市資源回收車不足無法天天運

春節大掃除！「3星座」最難斷捨離 巨蟹太有感情、金牛內心安穩

柑橘整顆有妙用，果肉、果皮都別放過！橘子皮這樣加工後大掃除清潔最好用

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

急凍！若赴陽明山賞雪 留意3階段交通管制實施

中央氣象署預估114年1月26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。北市交大指出，因應陽明山...

台鐵EMU3000座椅優化票選它壓倒性勝出 扶手內側將增2款插座

台鐵2015年提出「10年購車計畫」，曾獲多項設計獎的EMU3000型新自強號2021年起陸續引進，但該列車座椅過去頻被...

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。