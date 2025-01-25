台鐵EMU3000座椅優化票選它壓倒性勝出 扶手內側將增2款插座

台鐵2015年提出「10年購車計畫」，曾獲多項設計獎的EMU3000型新自強號2021年起陸續引進，但該列車座椅過去頻被抱怨不舒適。台鐵公司去年委由廠商重新設計並開放民眾試坐票選，其中以「優化1」 款式最受青睞，獲近6成票數，將依此進行EMU3000型座椅優化，同時增設USB Type-A 與Type-C各一個插座於座椅扶手內側。

台鐵公司表示，EMU3000型座椅優化試坐活動，於去年12月中旬已完成全台共5個車站巡迴試坐展示，共有2769名民眾參與投票，經統計結果「優化1」獲得1633票占比為59%、「優化2」獲得595票占比為21%、「優化3」獲得496票占比為18%、「原樣」獲得45票占比為2%。

台鐵公司指出，在民眾試坐過程中，因座椅的舒適度取決於每個人身形，「優化1」在設計上主要著重於背部強化包覆，包覆式背墊符合人體工學，貼合脊背並給背部全方位支撐，獲得參與投票的大多數民眾青睞，將以「優化1」 款式進行EMU3000型座椅優化，同時增設USB Type-A 與Type-C各一個插座於座椅扶手內側。

台鐵公司表示，後續將利用EMU3000型列車三級檢修作業進行更換，另為感謝民眾參與投票，已抽出10名民眾贈送EMU3000型迴力車，並抽出1名特別獎，贈送台鐵經典車站紀念酒「臺南驛」。