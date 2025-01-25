快訊

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

北榮名醫柯信國猝逝...享年53歲 同業曝私下為人「胸腔界氣氛低迷」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵EMU3000座椅優化票選它壓倒性勝出 扶手內側將增2款插座

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵表示，經民眾票選以「優化1」獲得1633票最獲青睞。圖／台鐵提供
台鐵表示，經民眾票選以「優化1」獲得1633票最獲青睞。圖／台鐵提供

台鐵2015年提出「10年購車計畫」，曾獲多項設計獎的EMU3000型新自強號2021年起陸續引進，但該列車座椅過去頻被抱怨不舒適。台鐵公司去年委由廠商重新設計並開放民眾試坐票選，其中以「優化1」 款式最受青睞，獲近6成票數，將依此進行EMU3000型座椅優化，同時增設USB Type-A 與Type-C各一個插座於座椅扶手內側。

台鐵公司表示，EMU3000型座椅優化試坐活動，於去年12月中旬已完成全台共5個車站巡迴試坐展示，共有2769名民眾參與投票，經統計結果「優化1」獲得1633票占比為59%、「優化2」獲得595票占比為21%、「優化3」獲得496票占比為18%、「原樣」獲得45票占比為2%。

台鐵公司指出，在民眾試坐過程中，因座椅的舒適度取決於每個人身形，「優化1」在設計上主要著重於背部強化包覆，包覆式背墊符合人體工學，貼合脊背並給背部全方位支撐，獲得參與投票的大多數民眾青睞，將以「優化1」 款式進行EMU3000型座椅優化，同時增設USB Type-A 與Type-C各一個插座於座椅扶手內側。

台鐵公司表示，後續將利用EMU3000型列車三級檢修作業進行更換，另為感謝民眾參與投票，已抽出10名民眾贈送EMU3000型迴力車，並抽出1名特別獎，贈送台鐵經典車站紀念酒「臺南驛」。

台鐵 投票

延伸閱讀

Lynk & Co 900 插電式混合動力 SUV發表 雙30吋6K螢幕、845 匹動力挑戰豪華市場

婦人髮廊踩空2樓摔1樓喪命 樓梯缺扶手業者被判刑賠錢

台中大安南埔公園公廁設階梯無扶手有危險 下月底前改善完成

公車上推擠引爆衝突 7旬男遭踹下車頭重擊地面互控傷害

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

急凍！若赴陽明山賞雪 留意3階段交通管制實施

中央氣象署預估114年1月26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。北市交大指出，因應陽明山...

台鐵EMU3000座椅優化票選它壓倒性勝出 扶手內側將增2款插座

台鐵2015年提出「10年購車計畫」，曾獲多項設計獎的EMU3000型新自強號2021年起陸續引進，但該列車座椅過去頻被...

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊...

不斷更新／春節連假首日國道4路段壅塞 下午避開6大地雷

今天為春節連續假期首日、小年夜前2天，目前國道各路段車流順暢，高速公路局預估今天國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中，南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。