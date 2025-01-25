春節連假首日上午國道湧車潮 4路段時速不到40公里

今天是春節連續假期首日，截至上午10時30分國道車流大致順暢，僅國1南向竹北至新竹路段、北向湖口服務區至湖口、國3南向中投至霧峰；國1南向埔鹽系統至員林時速不到40公里，其餘大致正常。高速公路局國道路況預報員指出，今天國道車潮以南向為主，預估多於平日交通量，主要集中在上午時段。

陳恩柔表示，今天預估國道全線交通量為106百萬車公里，多於平日交通量，今天上午9時國5車流量較去年同期減少11%。截至目前，北部國1南向湖口路段、國3南向關西，及中部國1彰化路段已有部分車流，南部地區則正常，另外，國5南港至頭城、石碇至坪林已有車多，但車速仍可維持60公里以上。

今天國道車潮以南向為主，陳恩柔說，主要集中在上午時段，北部地區，國5南向南港至頭城、國1中和、土城至關西、楊梅至頭份下午3點前都有車多情形；中部地區國1彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰預計中午車流偏多；南部地區則以橫向國10鼎金系統至燕巢系統為主。

陳恩柔建議返鄉用路人可多採取時間分流，西部南向車流可於上午6時前或中午12時後出發；國5可於上午5時前或下午5時後出發。