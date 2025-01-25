快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

春節連假首日上午國道湧車潮 4路段時速不到40公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天截至上午10時30分國道車流大致順暢，僅國1南向竹北至新竹路段、北向湖口服務區至湖口、國3南向中投至霧峰；國1南向埔鹽系統至員林時速不到40公里。圖／取自高公局1968App
今天截至上午10時30分國道車流大致順暢，僅國1南向竹北至新竹路段、北向湖口服務區至湖口、國3南向中投至霧峰；國1南向埔鹽系統至員林時速不到40公里。圖／取自高公局1968App

今天是春節連續假期首日，截至上午10時30分國道車流大致順暢，僅國1南向竹北至新竹路段、北向湖口服務區至湖口、國3南向中投至霧峰；國1南向埔鹽系統至員林時速不到40公里，其餘大致正常。高速公路局國道路況預報員指出，今天國道車潮以南向為主，預估多於平日交通量，主要集中在上午時段。

陳恩柔表示，今天預估國道全線交通量為106百萬車公里，多於平日交通量，今天上午9時國5車流量較去年同期減少11%。截至目前，北部國1南向湖口路段、國3南向關西，及中部國1彰化路段已有部分車流，南部地區則正常，另外，國5南港至頭城、石碇至坪林已有車多，但車速仍可維持60公里以上。

今天國道車潮以南向為主，陳恩柔說，主要集中在上午時段，北部地區，國5南向南港至頭城、國1中和、土城至關西、楊梅至頭份下午3點前都有車多情形；中部地區國1彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰預計中午車流偏多；南部地區則以橫向國10鼎金系統至燕巢系統為主。

陳恩柔建議返鄉用路人可多採取時間分流，西部南向車流可於上午6時前或中午12時後出發；國5可於上午5時前或下午5時後出發。

國道 彰化 春節交通 車潮

延伸閱讀

不斷更新／春節連假首日國道9地雷路段 國5車潮比去年少大致順暢

輕鬆暢遊關西地區！ 「KANSAI MaaS」關西旅遊APP：一站式服務與限定電子票券超便利

春節連假首日凌晨國道交通量為平日1.8倍 今上午7地雷路段曝

台壽南港C3開發案 出租收益率估逾3%

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

春節連假首日凌晨國道交通量為平日1.8倍 今上午7地雷路段曝

今天為春節連續假期首日，高速公路局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為年平均平日1.8倍，今天上午預估重點壅塞路段為國1南...

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。