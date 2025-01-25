寒流明天下午襲台急凍到初一晨 小年夜最冷 高山可望追雪

今天開始春節假期，中央氣象署預報員張承傳今天表示，明天北海岸、東北部、北部山區雨勢較大，明天下午至下周三大年初一清晨受到寒流影響，各地寒冷；前期水氣偏多，所以明天白天中部以北3000公尺以上高山有機會下雪，尤其明天開始到下周一小年夜期間，各地3000公尺以上，以及北台灣1500公尺以上高山有機會降雪。

張承傳表示，今天到明天上午主要是東北季風影響，迎風面會有一些局部性降雨。不過，明天下午開始隨著寒流南下，迎風面降雨會開始增多。這波寒流預計影響到下周三大年初一的清晨，要到下周三白天寒流減弱，氣溫才會逐漸回升。

今天迎風面的北部和東半部雲量比較多，張承傳表示，清晨到上午南部地區有低雲或霧的現象，目前能見度有慢慢好轉當中。

降雨趨勢，張承傳表示，迎風面有些局部性降雨，包括基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部短暫雨，桃園以北也有零星降雨狀況，其他地區多雲到晴。明天水氣逐漸增多，尤其明天下午北部和東半部、中南部山區降雨機率明顯提高，尤其基隆北海岸、北部山區明天下午開始會有局部較大雨勢發生機率。

張承傳表示，預計這波雨勢從明天下午開始會一直持續到下周一小年夜清晨，下雨狀況在迎風面比較偏多。在小年夜白天之後，剩下東部和東南部有局部短暫雨，其他地區逐漸轉為多雲天氣。下周二除夕到下周五初三這段期間，水氣減少，各地多雲到晴，只有花東零星降雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天到明天上半天北台灣天氣偏涼，北部和東北部白天高溫18至20度，中南部高溫可以來到24、25度左右。不過，明天下午開始，寒流南下，氣溫逐漸往下降；預計明天傍晚左右，北台灣氣溫降至14度左右，明晚中部也降至15度，其他地區大約16度。

張承傳表示，小年夜各地溫度持續往下降，下周一中午北部氣溫只有12度左右，中部14度，南部和東部15、16度。預計這波寒流氣溫最低的時間在下周一清晨，中部以北和東北部只有8至10度，其他地區11至13度，局部空曠地區有機會更低一些。