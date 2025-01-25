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春節連假首日 台東「好開到不行」 蘭嶼公所開返鄉專船免費搭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
春節9天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，未見車潮湧入，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，部分路段平均車速6、70公里，大武到台東不到50分鐘抵達。記者尤聰光／攝影
春節9天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，未見車潮湧入，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，部分路段平均車速6、70公里，大武到台東不到50分鐘抵達。記者尤聰光／攝影

春節9天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，未見車潮湧入，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，部分路段平均車速6、70公里，大武到台東不到50分鐘抵達。民眾說，「第一次過年這麼好開感」。公路局表示，車潮預估大年初一開始。

公路局交通管理及控制中心指出，因今年包含除夕前有4天先前假期，所以返鄉車潮大多分散開來，不會像過去集中，預估出遊車潮會出現在大年初一開始，水底寮南下往台東方向、丹路至草埔段可能車速會降低些，用路人配合交通疏導行駛。

今天是春節9天連假第一天，早上9點過後，南迴公路、北上及南下車流相當順暢，部分路段平均車速6、70公里，大武到台東不到50分鐘抵達；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走，平均時速也有50至60公里左右，全縣公路尚未遇到壅塞情形。

「提前放假就不太容易塞車。」鄭姓市民說，他清晨6點多嘉義出發到台東，一路沒甚麼車輛，很好開，不到10點就到台東市家了。另曾姓市民說，「第一次過年這麼好開，大武到台東不到50分鐘抵達」。

公路局南區養護工程分局表示，預估今年春節車流高峰期為1月29日至30日的返鄉潮；1月31日的出遊潮及2月1日至2日的返工潮；車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，

另海上交通部分，因受東北季風影響，預估27日及28日海象不佳，往返綠島及蘭嶼的客輪停駛，今天一早就湧入民眾搭船前往，蘭嶼鄉公所，也特別開設返鄉專船來免費給鄉民搭船回鄉，這次約500位鄉民申請，預估費用60萬元，由公所吸收。

台東 春節 春節交通 車潮

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