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春節連假首日湧現車流 國道中部南下局部路段紅色警示

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

今天是春節9天連假的第一天，不少人趕著返鄉或者出遊，國道中部南下路段今天上午8時起，即湧現車流，國1彰化系統交流道到員林交流道，即呈現橘色警示，國3霧峰系統交流道到中投公路間則呈紅色警示，警方呼籲駕駛人耐心駕駛，必要時改走平面替代道路。

每逢假期必塞的國1彰化系統交流道到員林交流道間，今天上午8點左右，南下車道就出現大量車流，車速約在40到50公里，尤其是埔鹽系統交流道到員林交流道間，從上午10時起，則是紅色警示，車速不到40公里。

至於國3部分，依國道的即時路況，從霧峰系統交流道到烏日交流道間是呈現橘色警示，車流更塞到台74線，不過，國道公路警察第七大隊表示，車流量雖然不小，車速還算正常，不過仍出現一件擦撞事故。

國道警方表示，由於逢春節假期，很多民眾返鄉或者出遊，因此國道出現大量車流，但因假期達到9天，車流即會分散，因此今天上午路況還算穩定，但由於車子越來越多，到中午以後，可能會更多。

彰化縣內有國1及國3兩條國道，彰化縣警察局提醒駕駛人， 一，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統1月29、30、31日(初一、二、三)5時至12時封閉南下匝道，另1月31及2月1、2日(初三、四、五)12時至24時封閉北上匝道，請民眾在此時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、1月31日及2月1日(初三、初四)13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含彰化縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是春節9天連假的第1天，國1彰化系統交流道到員林交流道南下路段，今天上午8時起，即湧現大量車流，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

員林 國道 春節交通

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