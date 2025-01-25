春節連假首日上午蘇花路廊無壅塞 國5南下車潮較多

春節連假首日，宜蘭地區交通尚稱順暢，蘇花路廊截至上午10時全線順暢，下午南下可能出現壅塞；國道5號南向南港到石碇段車輛較多，從南港系統到雪山隧道出口約需半小時，出雪隧後一路順暢，北向則大致順暢，各交流道均無回堵。

蘇澳警分局表示，目前蘇澳地區、蘇花路廊沿線交通順暢、秩序良好，已安排29名警力與8名義交維持轄內國5蘇澳交流道、蘇花改等重要路段，以及熱門觀光景點的交通疏導。公路局估計，今天蘇花路廊南向總車流量為1萬3000輛次，下午車潮增加後可能出現壅塞。

國道5號南向南港系統目前多處回堵，國道3號汐止往國5、木柵往國5分別回堵2.5公里、2公里，石碇入口也回堵1公里，南港到坪林平均時速約在50公里到60公里，國5主線行駛至頭城交流道約需32分鐘；高速公路局估計，車多狀況可能持續到下午3時。