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春節連假首日上午蘇花路廊無壅塞 國5南下車潮較多

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
春節連假首日上午，蘇花路廊全線順暢。圖／警方提供
春節連假首日上午，蘇花路廊全線順暢。圖／警方提供

春節連假首日，宜蘭地區交通尚稱順暢，蘇花路廊截至上午10時全線順暢，下午南下可能出現壅塞；國道5號南向南港到石碇段車輛較多，從南港系統到雪山隧道出口約需半小時，出雪隧後一路順暢，北向則大致順暢，各交流道均無回堵。

蘇澳警分局表示，目前蘇澳地區、蘇花路廊沿線交通順暢、秩序良好，已安排29名警力與8名義交維持轄內國5蘇澳交流道、蘇花改等重要路段，以及熱門觀光景點的交通疏導。公路局估計，今天蘇花路廊南向總車流量為1萬3000輛次，下午車潮增加後可能出現壅塞。

國道5號南向南港系統目前多處回堵，國道3號汐止往國5、木柵往國5分別回堵2.5公里、2公里，石碇入口也回堵1公里，南港到坪林平均時速約在50公里到60公里，國5主線行駛至頭城交流道約需32分鐘；高速公路局估計，車多狀況可能持續到下午3時。

國5北向部分相對順暢，全線維持在平均時速70公里以上，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳交流道北上入口均無回堵，高公局也尚未開啟主線儀控，從礁溪轉運站行駛國5主線到南港系統約需半小時。

國道5號南向車流較多，出雪山隧道後順暢，北向則大致通暢。圖／翻攝自高速公路即時影像
國道5號南向車流較多，出雪山隧道後順暢，北向則大致通暢。圖／翻攝自高速公路即時影像

國道 春節交通 蘇澳 蘇花路廊

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