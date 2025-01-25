北榮名醫柯信國猝逝...享年53歲 同業曝私下為人「胸腔界氣氛低迷」

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國昨(24日)傳出猝死，享年53歲。消息一出讓各界相當震撼、不捨，胸腔科醫師蘇一峰發文悼念，表示柯信國是一為熱心助人、認真負責的好醫師，他的離開也讓「胸腔界氣氛低迷」。

蘇一峰在臉書發文表示，柯信國的離世，讓胸腔界氣氛低迷，一為大家敬愛的師長前輩才53歲就突然猝死離世。蘇一峰說，柯主任提攜後進，為人溫文儒雅，又熱心助人，一生投入呼吸重症治療，照顧過無數呼吸衰竭的病人。

北榮胸腔科主任柯信國。圖／截取自台灣胸腔暨重症加護醫學會影片

蘇一峰也指出，柯主任沒有什麼慢性病，對待大家誠懇謙和，做事認真負責，是一位不可多得的好重症醫師。

台北榮總院長陳威明也痛心表示，「這是國家痛失英才，也是醫院很重大的損失。」 ，目前死因因為沒有解剖，尚不明朗。陳威明也澄清，忘年會柯醫師沒有喝很多酒，也是由人代駕，根據開車人回應，他在車上無異狀。沒想到返家時卻倒臥門口，急救未能挽回。

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